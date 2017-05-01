Семь районов и городов Таджикистана к 1 мая отрапортовали о выполнении плана весеннего призыва в ряды Вооруженных сил.

Начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана, полковник Фаридун Махмадализода сообщил «АП», что за месяц призыва в ГБАО план выполнен на 65%, в Согде - на 77%, в Хатлоне – на 76%, в районах республиканского подчинения - на 63%, в Душанбе – на 77%. В целом по республике план призыва на сегодняшний день выполнен на 75%, подчеркнул Махмадализода.

Весенний призыв в ряды Вооруженных сил Таджикистана стартовал в стране 1 апреля и продлится до 31 мая включительно. В ряды таджикской армии будут призваны молодые люди с 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

Ряды Вооружённых сил Таджикистана ежегодно пополняются примерно на 15-16 тыс. человек. По официальным данным, в стране насчитывается более 600 тыс. молодых людей призывного возраста, однако около 150 тыс. из них имеют право на отсрочку или освобождение от призыва, непригодны для прохождения армейской службы, ещё около 100 тыс. находятся на заработках за пределами страны.

Вооруженные силы Таджикистана состоят из трех видов войск – мобильных, сухопутных, ПВО и ВВС.

Напомним, Таджикистан занял последнее место по уровню военной мощи среди стран Центральной Азии в ежегодном Глобальном рейтинге военной мощи Global Firepower Index. Таджикистан занял 112-ю строчку из 127 представленных в рейтинге стран. В прошлом году он находился на 81 месте.

Наиболее сильным в военном отношении в регионе ЦА, как и в прошлом году, признан Узбекистан — страна заняла 48 строку рейтинга. На 53 месте разместился Казахстан. Индекс 84 получил Туркменистан, 109 — Кыргызстан.