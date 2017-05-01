20 человек получили множественные травмы из-за попадания самолета рейса Москва-Бангкок в «воздушную яму». Рейс выполнялся авиакомпанией «Аэрофлот», инцидент произошел во время снижения лайнера, пишет РБК.



По данным авиакомпании «Аэрофлот», в понедельник при подлете к аэропорту Бангкока самолёт Boeing 777, выполнявший рейс SU270 из Москвы, попал в зону кратковременной сильной турбулентности, сообщает «РИА Новости». В авиакомпании рассказали, что основная особенность турбулентности в том, что «возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение», поэтому экипаж самолета не может предупредить пассажиров о том, что нужно вернуться на свои места. Экипаж совершил посадку в 03.38 мск.

Сваливание самолёта — так правильнее называть попадание в воздушную яму — возникает, когда нарушается нормальное обтекание крыла воздушным потоком, что приводит к резкому падению подъёмной силы. Из-за этого у самолёта могут задраться нос или хвостовая часть, его может наклонить на бок, а то и ввести в штопор.

Дежурный консул в посольстве России в Таиланде рассказал, что в больнице, куда отправили пострадавших, в настоящее время находятся сотрудники российского консульства, передает «РИА Новости». «Им оказывается необходимая помощь, но списки пострадавших уточняются, пока не можем сказать количество россиян и количество иностранцев, которые пострадали», — сказал он и пояснил, что точное число пострадавших на данный момент пока неизвестно.



Ранее портал Life сообщал, что пострадали десять человек. Во время попадания самолета в воздушную яму они ударились спиной и головой о потолок лайнера. Некоторые пассажиры сломали руки, пишет портал. Врачи заподозрили компрессионный перелом позвоночника еще у троих человек.



Life также опубликовал видеозапись очевидцев происшествия. На ролике видно, что у некоторых пассажиров перебинтованы конечности, им помогает экипаж воздушного судна. Предметы, которые не были закреплены, лежат по всему салону. В проходе находились несколько человек, их не трогали до приезда врачей, пишет портал.