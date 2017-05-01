Таджикские военнослужащие на параде в честь 25-летия независимости РТ, сентябрь 2016 г

Таджикистан занял последнее место по уровню военной мощи среди стран Центральной Азии в ежегодном Глобальном рейтинге военной мощи Global Firepower Index.

Таджикистан занял 112-ю строчку из 127 представленных в рейтинге стран. В прошлом году он находился на 81 месте.

Наиболее сильным в военном отношении в регионе ЦА, как и в прошлом году, признан Узбекистан — страна заняла 48 строку рейтинга. На 53 месте разместился Казахстан. Индекс 84 получил Туркменистан, 109 — Кыргызстан.

Самой лучшей военной силой обладают Соединенные Штаты Америки. За ними идет Россия. Тройку замыкает Китай.

Рейтинг основывается более чем на 50 факторах. Основное внимание уделяется не только количеству оружия, а также его разнообразию. Также учитываются географические факторы, логистическая гибкость, природные ресурсы и местная промышленность, численность пригодного для военной службы населения. В расчет не берутся ядерный потенциал и уровень политического и военного руководства.