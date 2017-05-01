Организация Freedom House опубликовала очередной доклад «Свобода прессы-2017», в котором Таджикистан с 87 баллами причислен к ряду стран с «несвободными» средствами массовой информации. Доклад опубликован в преддверии Всемирного дня свободы прессы, который отмечается 3 мая.

Freedom House оценивает уровень свободы по 100-балльной шкале, где 0 – самая свободная пресса, а 100 – абсолютно несвободная.

Авторы доклада отмечают, что относительно свободные СМИ среди стран Центральной Азии – в Кыргызстане (67 баллов) и Казахстане (85 баллов).

Узбекистан с 95 баллами и Туркменистан с 98 баллами расположились в черной «десятке» стран, ситуация со свободой прессы в которых является очень плачевной.

Авторы доклада установили, что лишь 13% населения Земли живут в условиях действительно свободной прессы, 41% – частично свободной, 46% – несвободной.

Недавно "Репортеры без границ" опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы. Таджикистан занял в нем 149 место из 180 — ситуацию со свободой слова в стране «Репортеры без границ» считают «сложной». Таджикистан расположился в рейтинге следом за Россией, которая стоит на 149 месте.

Выше России и Таджикистана оказались, в частности, Киргизия (89 место в рейтинге) и Уганда (112 место). Из постсоветского пространства лучше всего со свободой прессы, согласно рейтингу, обстоят дела у Эстонии — 12 место. Наиболее серьезные проблемы в этой сфере у Туркменистана — 178 место. Последнее, 180 место в рейтинге занимает КНДР.

Рейтинг свободы прессы представляет собой список из 180 стран, ранжированных согласно «уровню свободы местных журналистов».

Он составляется на основе анализа ответов журналистов, юристов и социологов из разных стран на вопросы специальной анкеты, разработанной организацией. Вопросы анкеты затрагивают широкий круг тем, связанных с работой журналистов — законодательство, самоцензура, независимость медиа, плюрализм мнений, готовность различных институтов и ведомств работать с журналистами и так далее.

Кроме того, при оценке учитывается ряд дополнительных критериев, таких как число убийств журналистов, число журналистов, заключенных под стражу, а также число подвергшихся уголовному преследованию блогеров и ассистентов журналистов.