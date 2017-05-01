Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «халатность» (статья 293 УК РФ) в отношении сотрудника метро Санкт-Петербурга Константина Ипполитова в связи с произошедшим в начале апреля терактом. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, Ипполитов занимает должность старшего инспектора службы контроля на метрополитене и возглавлял смену на станции «Академическая», через которую предполагаемый террорист Акбаржон Джалилов зашел в метро с двумя взрывными устройствами.

В частности, вместо заболевшего инспектора на смене работали стажеры, которые не имели права использовать лучевую досмотровую установку, а два других инспектора в момент прохода Джалилова стояли не около металлодетекторов, а у турникетов.

Официально информация о возбуждении дела не подтверждена. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва в вагоне погибли 15 человек, не считая смертника, несколько десятков человек пострадали.

По делу о теракте были арестованы несколько уроженцев Средней Азии. Ответственность за теракт взяла на себя группировка под названием «Катиба аль-Имам Шамиль» («Батальон Имама Шамиля»), предположительно связанная с террористами из «Аль-Каеды».