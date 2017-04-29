Танк, установленный в Душанбе на площади Победы, ежегодно на протяжении 31 года реставрируют добровольцы. Накануне Дня победы танк красят, а территорию вокруг него приводят в порядок.

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Как сообщил «АП» руководитель добровольческой группы «Память-201» Гафур Шерматов, мемориал, установленный на площади Победы, приводят в порядок перед каждым Днем Победы в течение 31 года. В последние годы его реставрацией занимаются военнослужащие 201-й российской военной базы (РВБ), дислоцированной в Таджикистане. Памятный душанбинский мемориал, на котором установлен легендарный танк ИС-2, появился в городе в конце 80-х годов по просьбе фронтовиков, ветеранов войны и труда. По словам Шерматова, этот танк принимал участие в боях за Берлин и в Польше.

2-3 мая члены добровольческой группы проведут реставрацию танка Т-3485, установленного в городе Турсунзаде.