В Екатеринбурге без матери остались сразу трое детей – их единственного родителя выслали из России из-за нарушения правил пребывания мигрантов, сообщают «Ведомости Урал».

Женщина по имени Дилдоржон Рашидова родом из Таджикистана. В 2004 году после смерти мужа с двумя маленькими сыновьями она переехала в Екатеринбург.

На Урале женщина родила дочь, которая единственная из всех членов своей семьи сумела получить российское гражданство. Сейчас девочка по имени Дильбар сейчас учится в третьем классе.

Женщина, как и другие иностранцы, раз в 3 месяца выезжала за пределы России. Делала отметку о пересечении границы и возвращалась обратно в Екатеринбург, где легально работала на стройке.

В последнюю поездку женщина задержалась из-за работы. Она надеялась каким-либо образом уладить ситуацию, но у нее ничего не вышло. За нарушение гражданке Таджикистана был запрещен въезд в Россию сроком на три года. Уже девять месяцев женщина вынужденно живет в пограничном казахстанском городке Карабалык.

Возвращаться в Таджикистан женщине некуда, там у нее не осталось ни дома, ни родных. Она стремится к своим детям, которые остались в Екатеринбурге.

Ко всем бедам Дилдоржон добавилась и еще одна: женщина стала жертвой хитроумных мошенников. Они пообещали решить проблему мигрантки за деньги. Женщине удалось собрать 70 тысяч, их она отдала "помощникам", а те, получив деньги, сразу же исчезли.

Сейчас трое детей Рашидовой в возрасте от 9 до 18 лет живут в Екатеринбурге без взрослых на съемной квартире.

Известно, что уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области (региональный детский омбудсмен) Игорь Мороков уже пообещал помочь воссоединению матери с детьми.

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