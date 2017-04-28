ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 МАЯ

День международной солидарности трудящихся.

1931 – Впервые в аэропорту начали базироваться два самолета Ф-13 Создан Таджикский авиаузел

1940 – В Сталинабаде впервые сдано в эксплуатацию первое озеро – Комсомольское, с двумя пляжами мужским и женским

1960 – Над Свердловском сбит американский самолет–шпион У–2, нарушивший государственную границу СССР над Таджикистаном.

1993 – В Таджикистан возвратились первые 300 беженцев из Афганистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 МАЯ

1901-1976 – Родился композитор и музыкант Мухаммаджон Муминов.

1914-1998 – Родился государственный деятель Мирзо Рахматов (Председатель Президиума Верховного Совета Таджикской ССР).

1916-1972 – Родился режиссёр Назрулло Тиллоев.

1922-1993 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Мехрубон Назаров.

1928-1997 – родился народный писатель Таджикистана Ашур Сафар.

1928 – Родился писатель Бобо Ходжи.

1929 – Родился киноактер, знаток и собиратель национальных музыкальных инструментов, Народный артист Таджикистана Гурминч Завкибеков.

1937 – Родилась актриса театра и кино, Народная артистка Таджикистана Марьям Исаева.

1938-1993 – Родился писатель Бурхон Гани.

1940 – Родился переводчик Амиркул Насимов.

1946-2011 – Родился фотограф Кизилбой Афгонов.

ПОГОДЫ НА 1 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью -3+2, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью -1+4, днем 15-20 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд- Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 4-9, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 16-18 тепла.