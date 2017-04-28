Публикации о том, что МИД Великобритании не рекомендует посещать своим гражданам Таджикистан, не соответствуют действительности, заявляет британское посольство в Душанбе. Более того, британский посол приглашает всех посетить нашу страну.

Посольство Великобритании в Таджикистане с удовлетворением отмечает, что красивые пейзажи и теплое гостеприимсто Таджикистана привлекает все больше и больше британских туристов.

«В некоторых зарубежных СМИ о Таджикистане говорится как о стране с “самым быстрорастущим направлением для туризма в мире” и “лучшим местом для пеших походов”. Будучи партнером по развитию, мы и правительство Таджикистана работаем вместе с целью разширения и развития области туризма в Таджикистане», - говорится в заявлении британского посольства, распространенного 28 апреля.

«Те недавние сообщения прессы, в которых указывается, что Таджикистан является “опасным местом” для посещения британских туристов, никак не отражают рекомендации правительства Великобритании для граждан Британии, желающих посетить Таджикистан», - говорится в заявлении.

Выступая во время недавней британской торговой и туристической миссии в Таджикистане, посол Великобритании Хью Филпотт сказал, что будет рад видеть в РТ больше гостей из Британии.

«Мы приветствуем увеличение количества туристов в Таджикистан и рады видеть, что правительство Таджикистана уделяет приоритетное внимание туризму. Эти достижения облегчают пребывание туристов в Таджикистане и дают возможность познакомиться с этой красивой и увлекательной страной. Мы поддерживаем инициативу его президента РТ Эмомали Рахмона о провозглашении 2017 года Годом молодежи и туризма, что поможет в дальнейшем развивать этот важный сектор экономики. Мы с нетерпением ждем возможность приветствовать еще больше гостей, приезжающих из Британии в Таджикистан», - сказал британский дипломат.