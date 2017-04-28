На севере Таджикистана из свадебного салона похитили платья. Как выяснилось, к похищению причастна 16-летняя девушка. Вещественные доказательства изъяты.

В органы милиции обратилась 35-летняя жительница Худжанда, которая сообщила, что 27 апреля среди белого дня из ее салона «Шоира-Люкс» днем похитили свадебные платья.

«Неизвестные, примерно в 14:45 дня, проникнув в свадебный салон похитили 18 свадебных платьев общей стоимостью 8 тысяч сомони и скрылись с места происшествия», - сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в совершении кражи была задержана 16-летняя жительница Бободжон Гафуровского района. Вещественные доказательства у девушки изъяты. По данному факту ведется следствие.

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