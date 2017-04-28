Верховный суд Таджикистана признал виновными двух жителей Турсунзаде – 18-летнего Абдукосима Норматова и его одноклассника, 18-летнего Рахимджона Комилова - в предумышленном убийстве 16-летней Нозимы Исомидиновой, совершенное с особой жестокостью.

Непосредственный организатор и исполнитель Абдукосим Норматов был приговорен к 10 годам лишения свободы, соучастник преступления Рахимджон Комилов приговорен к 20 годам лишения свободы. Гособвинитель, запросивший у суда для Норматова 10 лет и для Комилова 22 года, обосновал более мягкий приговор в отношении исполнителя тем, что на момент совершения убийства ему не исполнилось 18 лет.

Судмедэксперт Турсунзаде Мирзомуддин Мирзорахимов, давший ложное заключение о причинах смерти девушки, указав, что она якобы покончила жизнь самоубийством, приговорен к 2 годам условно.

В своем последнем слове 26 апреля Абдукосим Норматов попросил суд смягчить ему наказание, так как он раскаялся в содеянном. «Я искренне раскаиваюсь в содеянном, примите во внимание мой юный возраст. Я прошу прощение у всех, кому сделал больно», - сказал Норматов.

Также со словами раскаяния выступил соучастник убийства Рахимджон Комилов. «Я жду от суда справедливого приговора», - сказал он.

Судмедэксперт Мирзомуддин Мирзорахимов в своем последнем слове попросил не приговаривать его к тюремному сроку. «Я искренне раскаиваюсь и полностью признаю свою ошибку, но прошу суд смягчить мне наказание», - заявил в суде судмедэксперт.

Напомним, в феврале этого года в Тунсузаде была зверски убита и сожжена 16-летняя Нозима Исомидинова. Убийство несовершеннолетней пытались выдать за самоубийство, и лишь после повторного обращения ее родственников была проведена эксгумация, которая показала, что это было убийство.

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