Эмомали Рахмон и Рустам Эмомали открыли сегодня в Душанбе государственное учреждение «Национальная референсная лаборатория», которое оснащено современным медицинским оборудованием. Кроме того, ими был заложен первый камень в строительство нового главного корпуса Медуниверситета.

Задачей новой референс-лаборатории является проведение всех клинических, биохимических, бактериологических и вирусологических анализов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Общая стоимость здания лаборатории составляет 23,8 млн. сомони, 7 млн. 857 тыс. сомони, из которых были направлены на строительно-монтажные работы, а 16 млн. сомони — на оснащение объекта современным медицинским оборудованием немецкого производства.

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В лаборатории, как подчеркивает пресс-служба лидера страны, работой и хорошей заработной платой обеспечено 60 отечественных квалифицированных специалистов, которые прошли учебный курс для работы с новейшим оборудованием.

Президент и мэр также дали старт строительству главного учебного корпуса Таджикского государственного медуниверситета имени Абуали ибни Сино.

Общая стоимость строительства главного корпуса ТГМУ, по предварительным подсчетам, составляет 85 млн. 416 тыс. сомони. Объект состоит из трех девятиэтажных и четырехэтажных корпусов. Площадь территории ТГМУ им. Абуали ибн Сино составляет 10,37 га, площадь его объектов – 15900 м2, а площадь под строительством – 3643 м2.

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У главного входа в университет будет установлен памятник Абуали ибн Сино.

В 2017 году на строительство данного объекта предусмотрено выделение 10 млн. сомони за счет средств республиканского бюджета. Главный корпус ТГМУ будет возведен напротив Национального медицинского центра (больница Кара-Боло).

По мнению Эмомали Рахмона, данное современное учебное заведение, оснащенное передовым медицинским оборудованием, должно будет служить народу долгие годы.