Президент США Дональд Трамп заявил, что работа президента оказалась сложнее, чем он предполагал. Об этом он рассказал в интервью Reuters, пишет Газета.ру.

«Я любил мою предшествующую [президентству] жизнь. Столько всего происходило. Здесь же больше работы, чем тогда. Я думал, что будет легче», — признался президент США.

По его словам, под постоянной охраной и наблюдением он чувствует себя в коконе. Также Трамп добавил, что скучает по самостоятельному вождению.

«Мне нравится водить. Но я больше не могу водить сам», — отметил он.

Трамп победил на президентских выборах в ноябре 2016 года. В должность главы Белого дома он вступил 20 января 2016 года.

Белый дом ранее подвел итоги первых 100 дней президентства Трампа, и назвал «дальнейшую изоляцию России в ООН» одним из достижений 45-го президента США, отмечает Газета.ру.

Трамп обратил внимание на возраст Ким Чен Ына

Дональд Трамп в интервью Reuters обратил внимание на возраст лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе беседы о ситуации на Корейском полуострове.

Трампа спросили, рассматривает ли он северокорейского главу как рационального лидера. Американский президент ответил утвердительно, указав, однако, на юный возраст Ким Чен Ына.

«Ему 27 лет (по официальным данным, к настоящему моменту ему 33 года. — «Газета.Ru»). Его отец умер, он взял на себя режим. Говорите что хотите, но это не так легко, особенно в таком возрасте», — сказал Трамп.

По его словам, он не пытается ни похвалить, ни раскритиковать Ким Чен Ына таким образом, а обращает внимание на то, что руководить страной в таком возрасте тяжело.

«Что касается того, поступает ли он рационально, — у меня нет мнения на этот счет. Надеюсь, он рационален», — добавил Трамп.

Госсекретарь США ранее заявил, что Ким Чен Ын «не является сумасшедшим». Рекс Тиллерсон заявил, что, по данным разведки и психологов, лидер КНДР Ким Чен Ын «не является сумасшедшим или безумным». Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Все указывает на то, что он (Ким Чен Ын. — «Газета.Ru») — не сумасшедший. Он может быть безжалостным, он может быть убийцей... но он не безумный», — сказал Тиллерсон.