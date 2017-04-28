Звезд таджикской эстрады, среди которых значатся Шабнами Сурайё, Фарзонаи Хуршед, Манижаи Давлат, Садриддини Наджмиддин и другие, попросили предоставить свои клипы для ротации в эфирах государственных телеканалов, а также сообщили, что теперь они будут приглашены для участия на официальные правительственные мероприятия.

В начале недели прозвучала новость о том, что отлученные от эфира на государственных каналах ряд популярных таджикских эстрадных певцов вернутся в него обратно. Об этом было объявлено на встрече представителей Министерства культуры Таджикистана и Государственного комитета по телевидению и радиовещанию непосредственно со звездами из «черного списка», как окрестили их в народе.

Получить какие-либо официальные комментарии от продюсеров или участников встречи нам не удалось, поскольку после вышедшего материала на сайте «Озоди» всех предупредили о нежелательности общения с прессой и обсуждения данной темы под угрозой вернуть обратно в список «неугодных».

Телефонные трубки либо не поднимаются, либо следует короткий ответ: «Без комментариев».

Кадр из клипа на песню «Маёзорам» Клип был выложен 7 июня 2016 года, спустя день после начала священного месяца Рамазан. Пользователи возмутились подобным откровенным нарядом певицы. Узнав об этом, Шабнами попросила передать извинения всем поклонникам ее творчества. И отметила, что клип был снят двумя годами ранее, до того, как она совершила хадж.

По словам источника с Государственного телеканала Таджикистана, руководство ТВ «Таджикистан» впервые слышит о пресловутом «черном списке» и о том, что кого-то хотят вернуть обратно в эфир, и тем более о том, что они запрашивали клипы у кого-то из эстрадных певцов.

На вопрос о том, почему в таком случае некоторые популярные звезды отечественной эстрады не были представлены в эфире телеканала на протяжении 5-6 лет, он сообщил, что единственной причиной этому служит несоответствие текстов песен и клипов формату телеканала – они бессмысленные, глупые, в которых не соблюдены нормы этики и морали.

кадр из клипа Садриддина Наджмиддина Одноклассники

- Каждая песня и клип прежде, чем попасть в эфир, проходит через комиссию творческого Совета при Комитете телевидения и радиовещания. В него входят уважаемые деятели искусства, композиторы, народные артисты, писатели. И если кто-то не попал в эфир нашего канала, то только по собственной инициативе – значит, они не были в этом заинтересованы. Следует осознавать, что государственные ТВ-каналы являются носителями культуры, языка и истории таджикского народа, - сообщил источник.

Фарзонаи Хуршед Одноклассники

Ожидается, что первый гала-концерт с участием звезд эстрады Шабнами Сурайё, Фарзонаи Хуршед, Манижаи Давлат, Садриддини Наджмиддина и ряда других исполнителей, транслируемый в прямом эфире, состоится в столице 23 мая в День молодежи.

Напомним, что с 2011 (а по некоторым данным, тенденция началась с 2005 года) некоторые представители таджикской эстрады (к слову, одни из самых популярных) попали под запрет и были не допущены к участию на официальные музыкальные мероприятия и телевизионные программы на госканалах.

Такой вердикт вынесли (неофициально) телевизионные чиновники, посчитав их творчество и поведение на сцене распущенным, демонстрирующим плохой пример для молодежи.