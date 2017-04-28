Президент Алмазбек Атамбаев обсудил с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и руководителем своего аппарата Сапаром Исаковым начало процесса внедрения в стране биометрических электронных паспортов, сообщила пресс-служба главы государства.



Ранее премьер-министр подписал постановление о внедрении такого вида документа в Кыргызстане с 1 мая.

Жээнбеков отметил, что внедрение биометрических паспортов является одним из базовых условий создания электронного правительства и вхождения страны в цифровое будущее через реализацию проекта "Таза коом". С помощью такого документа граждане получат расширенный доступ к качественному электронному обслуживанию, ко всем государственным и муниципальным услугам без необходимости сбора бумажных справок, отметил глава правительства.



Время для получения паспорта нового образца сокращается в два раза — до 14 дней с момента подачи заявления.

Атамбаев подчеркнул, что начало перехода Кыргызстана на биометрические электронные паспорта — это знаковое событие.



В биометрическом паспорте содержатся 19 сведений о гражданине, включая данные в электронном формате, что позволяет использовать документ весь срок действия, не меняя его при изменении данных. Все будет обновляться автоматически. Идентификационная карта может иметь тактильный текст шрифтом Брайля для лиц с нарушением зрения.