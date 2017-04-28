Сегодня рано утром на 47 км трассы Душанбе-Худжанд, в районе Айни, произошла авария. Из искореженного автомобиля спасателям удалось спасти двух человек.

Как сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям РТ, авария произошла из-за нарушения установленного скоростного режима, не учитывая ливневые дожди,30-летний водитель грузового автомобиля марки “Volvo” не справился с управлением авто, и врезался в склон горы. О происшествии в КЧС сообщил сотрудник дорожной службы IRS. «Получив информацию об аварии, на место происшествия выдвинулись спасатели Центроспаса КЧС.

В результате столкновения автомашина cильно повредилась, и спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы освободить пассажира и водителя автомобиля. Затем их передали бригаде «Скорой помощи», - сообщила пресс-секретарь ведомства Умеда Юсупова.

Она обратилась к автомобилисты с просьбой быть внимательными за рулём, не превышать скорость и не нарушать правил дорожного движения.