Срок приема тендерных заявок на строительство в рамках проекта CASA-1000 конвертерной подстанции в Сангтуде в очередной раз продлен. На этот раз до 11 мая нынешнего года.

«Дата предоставления заявок на пакет Конверторных подстанций продлена до 11 мая 2017 года. Тендерная администрация выпустила пятую поправку к тендерным документам на пакет Конверторных подстанций», - сообщается на сайте проекта CASA-1000.

Речь идет о выборе подрядчика для возведения в рамках проекта CASA-1000 конверторных подстанций в Сангтуде (Таджикистан) и Ноушере (Пакистан).

Тендерный процесс по этим объектам был запущен еще в начале октября прошлого года. Тогда планировалось подвести его итоги в феврале этого года.

Однако, в январе срок приема тендерной документации был продлен до 27 апреля. «Это продление предоставит участникам больше времени на подготовку предложений и позволит большему числу компаний участвовать в тендере», - отмечалось тогда на сайте проекта CASA-1000.

В конце января этого года министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода сообщил на пресс-конференции, что заинтересованность для участия в тендере проявили более 200 компаний, среди которых находятся ведущие мировые компании - французский концерн GE/Alstom, германский концерн Siemens, а также известные китайские компании.

Усмонзода отметил, что конверторная подстанция в Сангтуде, пропускной способностью 1300 МВТ, является очень важным и самым сложным компонентом проекта CASA-1000.

«Строительства конверторной подстанции подобной пропускной способности на такое расстояние (протяженность ЛЭП CASA-1000 составляет 1,2 тыс. км, - прим. «АП») в мировой практике нет. Поэтому, компания выбирается с особой осторожностью, чтобы впоследствии успешно справилась с возведением данного объекта», - сказал таджикский министр.

Между тем, в связи с последними изменениями по конвертерным подстанциям также продлена дата предоставления заявок на поставку и установку в рамках проекта CASA-1000 линии электропередачи в Таджикистане, Кыргызстане и Пакистане.

В раках проекта планируется построить 477-километровую ЛЭП-500 кВ от подстанции Датка (Кыргызстан) до Худжанда. Кроме того, предполагается соединить Сангтуду, Кабул и Пешавар 750-километровой высоковольтной ЛЭП.

На реализацию проекта CASA-1000 планируется потратить $1 млрд. 170 млн. В частности, порядка $801 млн. будет направлено на создание инфраструктуры по передаче электроэнергии. Еще $30 млн. планируется направить на поддержку реализации проекта.

Ориентировочный бюджет программы поддержки сообществ в рамках проекта составит $70 млн.

Кроме того, размер расходов, связанных с экологическими и социальными мерами, оценивается в $20 млн. Еще $145 млн. предполагается потратить на непредвиденные расходы. На оплату налогов и процентов во время строительства линии проектом предусматривается $104 млн.

Всемирный банк (в рамках Международной ассоциации развития) является основным финансистом проекта CASA-1000.

Проект CASA-1000 предполагает строительства линии электропередачи для поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Пакистан и Афганистан.

Церемония официального запуска проекта прошла 12 мая этого года в городе Турсунзаде при участии глав правительств стран-участниц проекта. Завершение реализации проекта предполагается в 2020 году.