Комиссия США по международным религиозным свободам (USCIRF) рекомендует Госдепу сохранить Таджикистан в черном списке стран-нарушителей религиозных свобод. Таджикистан попал в число таких стран в феврале 2016 года.

В опубликованный 26 апреля доклад USCIRF попали 16 стран мира, которые вызывают особую обеспокоенность с точки зрения соблюдения религиозных прав и свобод.

Комиссия предложила Госдепу сохранить в черном списке десять стран: Иран, Китай, КНДР, Мьянму, Саудовскую Аравию, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Эритрею. К ним также предлагается добавить Вьетнам, Нигерию, Пакистан, Сирию и Центральноафриканскую Республику.

Относительно Таджикистана, которому посвящается шесть страниц доклада, говорится, что правительство республики подавляет любую религиозную деятельность, которая не находится под государственным контролем. Отмечается, что в тюрьму попадают мусульмане, протестанты, Свидетели Иеговы.

Авторы доклада подчеркивают, что в 2016 году прошли массовые рейды и аресты предполагаемых салафистов. Годом ранее Партия исламского возрождения Таджикистана была объявлена экстремистской и запрещена. После этого были арестованы более 150 членов этой партии, 13 из них приговорены к длительным заключениям.

В докладе говорится, что на основании приведенных данных Таджикистан заслуживает определения «страны, вызывающей особую обеспокоенность». В документе напоминается, что Госдеп США определил Таджикистан в категорию таких стран в феврале 2016 года.

Авторы доклада отмечают, что в Таджикистане проживают в основном мусульмане-сунниты ханафитского толка. Около 4 процентов составляют шииты-исмаилитского толка. Также насчитывается 150 тысяч христиан, в основном православные. Однако, есть среди них также протестанты и католики. Кроме того, существует небольшое количество представителей других конфессий, в частности 300 евреев.