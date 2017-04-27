Террористические группировки «Исламское государство» и «Аль-Каида» пытаются договориться, устранить имеющиеся противоречия и заключить союз, считает и.о генсека ОДКБ.

Запрещенные во многих странах мира террористические группировки «Исламское государство» и «Аль-Каида» пытаются объединиться в единый союз. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков, передает «Интерфакс».

В случае если объединение произойдет, террористическая угроза в мире возрастет, подчеркнул он.

Семериков также сообщил, что «недобитые в Сирии и Ираке» боевики устремляются на территорию Афганистана, и есть угроза, что страна может стать» плацдармом для экспансии на территорию государств-членов ОДКБ».

При этом ситуация в Афганистане ухудшается, и происходящие между террористическими группировками стычки и наркотрафик – лишь часть угроз, исходящих с территории этой страны, подчеркнул Семериков.

ОДКБ объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан.

Ответственность за теракт в метро Петербурга взяла на себя группировка, связанная с «Аль-Каидой», «Таухид валь-Джихад». Члены организации пригрозили новыми терактами.