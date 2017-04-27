Когда-то на международных выставках таджикские вина получали золотые медали, а республиканские виноделы формировали значительную часть госбюджета. Таджикистан для развития этой отрасли считался уникальной страной, считается и сейчас, только вино тут теперь почти не производят. На таджикском рынке сейчас грузинские, молдавские и даже аргентинские вина; возможно, скоро будут и узбекские – ведь у соседей виноделие процветает...

На прошлой неделе в Душанбе завершила свою работу выставка-ярмарка узбекских товаров. Почти 25 лет рядовые граждане Таджикистана слабо представляли себе то, как развито производство у ближайших соседей, поэтому ярмарка удивила всех без исключения.

Конечно, с достижениями Узбекистана в области тяжелой промышленности, которая зародилась в этой республике еще в советские времена, Таджикистану конкурировать сложно. Но на выставке были представлены и те товары, которыми когда-то славились обе страны, например, вино.

Фото Asia-Plus Вино, которое было выставлено на выставка-ярмарке узбекских товаров.

Икром Султанов – предприниматель из Узбекистана, винодел во втором поколении - представил на этой ярмарке свою продукцию – ассортимент красных, белых и розовых вин; около его павильона сразу собралась толпа посетителей – люди дегустировали напитки, удовлетворенно замечали, что товар отличный. Впрочем, были и те, кто на ходу говорил, мол, у нас вина лучше.

Но последнее утверждение, к сожалению, большая неправда.

Дело в том, что теперь в Таджикистане почти не осталось своих вин; есть ограниченное производство продукции далеко не лучшего качества, которая не пользуется спросом ни у местных потребителей, ни тем более у иностранцев.

- Вам интересно сотрудничество с Таджикистаном? – спросили мы у узбекского предпринимателя на выставке.

- Да, потому что я прошелся по душанбинским магазинам и заметил, что у вас представлен совсем маленький ассортимент вин, их стоимость высокая. Кроме того, я вижу интерес к своей продукции со стороны местных бизнесменов, готов пригласить их к себе на производство, чтобы они могли познакомиться с нашей продукцией.

«Закупаем только пробки в Португалии»

В справочной информации о виноделии Узбекистана отмечается, что с 2006 года в этой стране начался новый период развития винодельческой промышленности и эта отрасль была выделена в самостоятельную, которую сегодня представляет агропромышленная организация «Узвинпром-холдинг». Эта компания объединяет всех производителей алкогольного сектора, а это 60 различных промышленных предприятий.

Примерно по такой системе раньше развивалась эта отрасль и в Таджикистане: виноградарство и виноделие было сосредоточено в специальных садвинсовхозах, которые представляли собой единый комплекс по производству винограда и его переработке. Сейчас два этих направления разрозненны.

- В Узбекистане представлен полный цикл производства вина, - рассказывает Султанов. - За рубежом – в Португалии - мы закупаем только пробки, все остальное производим сами.

По словам Султанова, у его предприятия 125 га своих виноградников, для изготовления вина компания приобрела современное итальянское оборудование и пригласила на работу консультантов из Молдовы.

- В принципе, у нас своих специалистов в республике достаточно, но для обмена опытом мы приглашаем профессионалов из-за рубежа, - объясняет он. – Винодельческая отрасль в Узбекистане сейчас развивается бурными темпами, во многом благодаря льготным кредитам на этот вид предпринимательства, которые мы получаем под 5% годовых.

Компания Султанова отправляет свою продукцию на экспорт в Китай и Японию; «Узвинпром-холдинг» сообщает, что алкогольную продукцию Узбекистан сейчас экспортирует в Россию, Казахстан, Туркменистан, Латвию и даже США. Всего предприятия холдинга имеют торговые отношения с 20 странами мира.

«Естественная сахаристость винограда в Узбекистане достигает 28%, рядового винограда – 24%. В регионах мира, известных своим виноделием, сахаристость не превышает 16%. Это преимущество обеспечивает неповторимость вкусовых букетов десертных вин Узбекистана», - сообщает «Узвинпром-холдинг» в своих справочных материалах.

«На дегустациях таджикские вина получали золотые медали»

Сахаристость винограда, достигающая 28%, - это действительно мировая уникальность, но обладает ею не только узбекский виноград.

- Благодаря обилию солнечных дней сахаристость винограда в Таджикистане достигает 26-28%, так же как в Узбекистане и Кыргызстане, - рассказывает Икром Курбанов, бывший министр пищевой промышленности Таджикистана. - Кроме того, помню, как-то я докладывал союзному министру об урожайности винограда в Таджикистане и привел цифры: до 200 центнеров с одного гектара, на что министр сказал, что таких показателей не может быть. Он мне не поверил, потому что в южных советских республиках урожайность винограда не превышала 70 центнеров с гектара. Мне на помощь пришел один из руководителей союзного министерства, который сам был свидетелем сбора винограда в Таджикистане, он тогда сказал, что эти цифры даже занижены, потому что он видел таджикские совхозы, которые дают свыше 200 центнеров с гектара.

Фото Asia-Plus Икром Курбанов - бывший министр пищевой промышленности Таджикистана.

С учетом того, что в Таджикистане мало пахотных земель, еще меньше поливных (всего 3-4%), в 70-е годы в республике виноградари стали осваивать богарные земли и также получали с них хорошие урожаи. Естественно, с такими показателями в отрасли виноградарства в республике процветало и виноделие.

- В советское время наша продукция участвовала в международных дегустациях вин, где наряду с винами республик Советского Союза участвовали вина из Франции, Италии, Португалии и многих других стран. На этих дегустациях таджикские вина получали высокие награды: всего в нашей копилке было 16 золотых и 7 серебряных медалей, - рассказывает Курбанов.

Теперь от былой славы таджикских вин не осталось и следа: в республике только несколько предприятий занимаются его производством, а качество их товара, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Не хватает кадров, торговых путей и средств

По словам Курбанова, в советское время Таджикистан производил 6 млн декалитров вина – два оставляли для внутреннего рынка, остальное отправляли за рубеж – плюс 3 млн бутылок шампанского. Для сравнения: сейчас, согласно информации «Узвинпром-холдинга», Узбекистан производит 3,2 млн декалитров вина и 2,5 млн бутылок игристых вин и шампанского.

В общем, таджикское виноделие процветало, но затем произошли сразу несколько событий, которые свели эту отрасль на нет. Сначала был горбачевский «сухой закон» и уничтожение виноградников, затем развал Союза и разрыв торгово-экономических связей между бывшими республиками, следом – гражданская война в Таджикистане – отток специалистов и остановка предприятий.

А в 2008 году появились трудности, связанные с транзитом винно-водочной продукции через территорию Узбекистана: республика ввела стопроцентный таможенный депозит на винно-водочную продукцию, экспортируемую в третьи страны. Себестоимость таджикской продукции увеличилась в два раза, спрос на нее резко упал.

- Раньше виноделы Таджикистана жили за счет экспорта продукции, вина вывозили из республики вагонами-цистернами, а разливали уже на территории третьих стран, - объясняет Курбанов.

«Экспорт переработанной сельхозпродукции намного выгоднее»

- Но рынок водки в Таджикистане хорошо развивается.

- Потому что производители водки работают только на потребности внутреннего рынка. Хотя водочная продукция в Таджикистане очень высокого качества. У нас есть свои спиртзаводы, где мы перерабатываем пшеничное зерно, а не кукурузу, которая придает водке неприятные вкус и запах; кроме того, на конечную продукцию влияют и показатели воды в Таджикистане, у нее высокие органические качества благодаря низкому содержанию солей.

- А почему бы и виноделие не ориентировать хотя бы на собственный рынок?

- Потому что вино производить дороже – это раз; во-вторых, стоимость современного оборудования для производства вина - высокая, кредиты для предпринимателей - дорогие, специалистов в отрасли, за исключением единиц, фактически не осталось.

Кроме того, технические сорта винограда сейчас заменили на столовые, потому что на них высокий спрос со стороны Афганистана и Пакистана благодаря их длительным срокам хранения. Например, прошлогодний урожай винограда сорта «тайфи» до сих пор продается на рынках, и он отличного качества. Поэтому нашим производителям легче работать с этими сортами винограда. Хотя в вопросе переработки винограда дело все-таки сдвигается с мертвой точки. Например, в Пенджикенте стали выращивать специальные изюмные сорта и производить из него кишмиш. У этой продукции пока еще нет такого товарного вида, как у самаркандского кишмиша, но он хорошего качества. Кроме того, его стоимость составляет 35 сомони ($4), тогда как самаркандский на рынках в Душанбе стоит 80-90 сомони ($ 9,1- 10,3).

Так же необходимо развивать и виноделие, потому что тенденция сейчас такова, что потребители отказываются от крепких напитков, предпочитая им сухие, полусухие и полусладкие вина. Таджикистан позиционирует себя туристической страной, и к нам приезжают потенциальные потребители вина. Кроме того, экспорт переработанной сельхозпродукции намного выгоднее, чем экспорт сырья. Мы сейчас продаем за рубеж свежий виноград – это отлично, но выгоднее его перерабатывать.

- С чего бы вы начали восстанавливать былые позиции, с учетом той ситуации, в которой мы находимся?

- Прежде всего я бы обратил внимание на подготовку кадров: из каждого региона, в котором выращивают виноград, я бы пригласил в столицу несколько молодых людей и, пусть ускоренными темпами, за 4 года, подготовил бы профессионалов. Пригласил бы специалистов-консультантов из Молдовы или других винодельческих государств.

Еще необходимы доступные, льготные кредиты для этого вида предпринимательства, чтобы проценты были не 25-35% годовых, а хотя бы 5-10%. И, с учетом ограничений экспорта винно-водочной продукции, пригласил бы инвесторов из России и Казахстана для работы в этой отрасли. Соответственно, для этой категории инвесторов нужно также создать привлекательные условия. Все эти усилия развитая отрасль виноградарства и виноделия возместит в ближайшей перспективе. Это бюджетоформирующая отрасль: в советское время доход от производства винно-водочной продукции, продукции табачных фабрик и пивоваренных заводов составлял более 30% всей доходной части госбюджета Таджикистана…