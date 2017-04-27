Британская полиция разослала в школы предупреждения об игре «Синий кит», в которой подростков призывают совершить самоубийство. Уведомления получили школы графств Хартфордшир и Эссекс на юго-востоке страны.

Подчеркивается, что пока у полицейских нет данных о появлении сообществ «Синий кит» в Великобритании, но они призвали родителей проявить бдительность в связи с информацией о суицидальных пабликах в России, пишет «Медуза».

«Мы также призываем молодых людей блокировать или не отвечать на сообщения в сети, которые вызывают чувства тревоги, неудобства или угрозы», — заметили в полиции Хартфордшира.

Школы, получившие предупреждение от полиции, переслали его родителям своих учеников. В сообщениях описывается принцип игры: «куратор» (в английском переводе использовано слово master — хозяин) отправляет жертве набор инструкций, которые нужно выполнить в течение 50 дней.

В России внимание к суицидальным сообществам в соцсетях привлекла «Новая газета». В 2016 году издание написало, что от действий «кураторов» игр «Синий кит» погибли более сотни подростков.

В 2017 году МВД опубликовало официальную статистику подростковых самоубийств. По данным ведомства, сетевые сообщества приводят к суициду только в одном проценте случаев. При этом всего за 2016 год покончили с собой 720 подростков.

Обсуждение игр «Синий кит» привело к появлению законодательной инициативы об уголовной ответственности для создателей подобных сообществ. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.