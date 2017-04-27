В Госдуму внесены поправки к закону «О связи», которые ужесточают контроль при продаже SIM-карт (идентификационных модулей) сотовыми операторами. Автором документа выступила группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Поправками впервые будет закреплено в законе само понятие «идентификационный модуль». Операторов и их агентов обяжут проверять паспортные данные новых абонентов при продаже SIM-карт. Для этого сотовым компаниям дадут доступ к системе госуслуг, чтобы они могли сверить информацию с ведомственными базами данных.

Ожидается, что новые правила начнут работать с 1 января 2018 года.

Матвиенко ранее объясняла необходимость нового законопроекта тем, что свободная продажа SIM-карт без предъявления паспорта затрудняет работу спецслужб. В качестве примера она привела теракт в метро Петербурга, который не удалось предотвратить.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, только в 2016 году полиция изъяла более 28 тысяч SIM-карт, которые продавались с нарушением закона.

В Таджикистане мобильных операторов также в целях безопасности обязали в том году провести процесс перерегистрации всех реализованных ранее SIM-карт. Процедура перегистрации абонентов началась еще 1 ноября 2016 года, и должны была завершиться к 1 апреля, однако ее продлили.