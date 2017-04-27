Национальный банк Таджикистана прогнозирует рост инфляционных процессов во втором квартале этого года. Ожидается, что в первую очередь будут расти цены на импортируемые продовольственные товары.

Согласно анализам специалистов НБТ, негативные инфляционные ожидания связаны с курсовыми факторами.

«Несмотря на это, НБТ налаживает твердую денежно-кредитную политику, направляя все имеющиеся возможности для удержания уровня инфляции в среднесрочном периоде в рамках запланированных показателей», - говорится в комментариях регулятора.

Инфляционные процессы в потребительском секторе Таджикистана усилились под курсовым давлением на национальную валюту в марте этого года. За последний месяц цены и тарифы выросли на 1,5 процентов, а с начала года – на 3,2 процента.

Для сравнения, за первые три месяца прошлого года уровень инфляции составил всего 2,1 процента.

Годовая инфляция – с марта 2016 года по март 2017 года – составила 7,3 процента, что на 1,7 процента выше показателя в соответствующем периоде прошлого года.

НБТ планирует до конца года удерживать инфляцию на уровне 7 процентов. Для этого регулятор планирует воспользоваться такими инструментами, как операции на открытом рынке, операции рефинансирования, норматив обязательных резервов, валютные операции на межбанковских рынках и прочее.

При этом, НБТ допускает, что на темпы изменения инфляции могут в нынешнем году повлиять различные факторы: вероятность возникновения рисков и внешние геополитические, финансово-экономические давления; значительное изменение мировых цен на горючие материалы и продукты; импортируемая инфляция из стран основных партнеров по торговле; воздействие сезонных факторов и тарифов на платные услуги населению.

«В связи с этим, реакция денежно-кредитной политики НБТ на краткосрочные изменения уровня инфляции, связанные с временным влиянием внешних и внутренних факторов, останется взвешенной (кроме случаев чрезмерного влияния данных факторов на ожидания населения и рост экономики)», - говорится в Прогнозе денежно-кредитной политики Таджикистана.

По итогам 2016 года инфляция в Таджикистане составил 6,1%. Среднемесячный уровень инфляции в прошлом году равен 0,5%.