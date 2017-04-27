Национальная команда Таджикистана по таэквондо (WTF) удачно выступила на международном чемпионате Lone Wolf Classic в Денвере (США). На чемпионате выступали 315 спортсменов из 15 команд из США и других стран. Первое место в весовой категории свыше 80 кг занял таджикистанец Алишер Гулов.

Серебряными медалистами турнира также стали Шахриёр Каримов (до 80 кг) и Далер Латипов (до 58 кг), а Хусрав Гиясов (до 68 кг) завоевал бронзовую награду.

Вице-президент Федерации таэквондо (WTF) Таджикистана Алишер Гулов является участником Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, многократным призером чемпионатов Азии, Азиатских Игр.

Шахриёра Каримова в финальной схватке за золотую медаль подвела травма мениска, в противном случае он также мог стать победителем турнира.

Травма преследовала и другого таджикского таэквондиста Хусрава Гиясова, который вынужден был отказаться от борьбы за выход в финал, тем не менее выиграл бронзу.

Напомним, сборная Таджикистана занимается в штате Колорадо под руководством тренера Комила Латипова. Руководимый им клуб входит в числео сильнейших в США.

Помимо таджикских спортсменов в турнире Lone Wolf Classic в общекомандном зачете ученики Комила Латипова заняли первое место.

Комил находится в США с 2005 года, работает тренером, открыл собственный спортивный клуб. В позапрошлом году Комил Латипов в качестве тренера привел своего подопечного Джошуа Кослоски (37 кг) к званию чемпиона мира среди юношей.