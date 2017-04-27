В Таджикистане разрабатывается Национальная стратегия по сокращению смертности и травматизма на дорогах. Данный документ подготавливается в рамках взятых республикой на себя обязательств перед ЦАРЭС по улучшению безопасности на дорогах.

Около 70 участников-представителей правительства, частного сектора, гражданского общества, научного сообщества и партнеров по развитию обсудили Структуру и приоритетные действия Национальной стратегии Таджикистана по сокращению смертности и травматизма на дорогах обсуждены представителями правительства, частного сектора, гражданского общества, научного сообщества и партнеров по развитию в прошедшего 25-26 апреля в Душанбе семинара. Данное мероприятие организовано Азиатским банком развития.

Участники обсудили безопасную дорожную инфраструктуру, безопасные транспортные средства, безопасных пользователей дорог, а также уход за пострадавшими и управление безопасностью дорожного движения.

«Слабая безопасность дорожного движения – это большая проблема, приводящая к около 1,25 миллиону смертей и 50 миллионам травм на дорогах в год по всему миру. Обязуясь улучшить безопасность на дорогах, Таджикистан инвестирует в более безопасное и процветающее будущее», - отметил специалист по транспорту в департаменте АБР по Центральной и Западной Азии Камел Бухмад.

Было отмечено, что аварии на дорогах приводят к большим социальным и экономическим издержкам. По оценкам, аварии на дорогах могут стоить до 5% валового внутреннего продукта в странах с низким и средним уровнем дохода. Для Таджикистана это означает около 350 миллионов долларов США в год.

Таджикистан принял на себя обязательство улучшить безопасность на дорогах в рамках Стратегии по безопасности дорожного движения Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Данная стратегия направлена на сокращение смертности на дорогах коридоров ЦАРЭС на 50% к 2030 году по сравнению с 2010 годом. В год эта стратегия намерена спасти 23 тысячи жизней и предотвратить 250 тысяч серьезных травм в регионе.

В этом году Таджикистан председательствует в программе ЦАРЭС, которая продвигает региональное сотрудничество в транспорте, энергетике и торговле.

Партнерство ЦАРЭС включает Афганистан, Азербайджан, КНР, Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, и шесть многосторонних институтов. АБР выполняет роль секретариата ЦАРЭС с 2001г.