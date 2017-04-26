АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

- 27 апреля в Душанбе состоится седьмое заседание специальной рабочей группы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по содействию инвестициям

- 27 апреля в Душанбе состоится IV Международная научно-студенческая конференция «Современное состояние и тенденция развития законодательства Республики Таджикистан и стран СНГ», посвященная Году молодежи

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 АПРЕЛЯ

1930 – В Душанбе создана первая музыкальная театр-студия.

1933 - Открытие центральной научной библиотеки Таджикской базы АН СССР - ныне Центральная научная библиотека АН Таджикистана им. И.Ганди.

1992 – Установление дипломатических отношений между Республикой Корея и Республикой Таджикистан.

1998 - В результате продолжительных ливневых дождей республике нанесен огромный ущерб, погибло более 50 человек, и разрушено более 1000 домов.

2012 - Радиостанция «Азия-Плюс» начала вещание в административном центре Хатлонской области – городе Курган-тюбе.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 АПРЕЛЯ

1902 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Файзулло Исматов.

1950 – Родился музыкант Шермухаммад Хабибов.

1964 – Родилась композитор Чамила Рустамова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 АПРЕЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, в долинах без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, мгла, в предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 2-7, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 13-18 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 2-7, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 15-20 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью и утром без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 2-7, временами усиление до 9-14 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 17-19 тепла.