Республиканский и городской Советы ветеранов войны и труда Таджикистана 9 мая планируют провести в Душанбе акцию «Бессмертный полк».

Торжественное мероприятие, впервые проводимое на государственном уровне, начнётся утром 9 мая с площади имени 800-летия Москвы, сообщили «АП» в Совете воинов-интернационалистов и Совете ветеранов войны и труда республики.

Шествие пройдёт по проспекту Рудаки и завершится в Парке победы.

Главный смысл «Бессмертного полка» — сохранение в каждой семье памяти о поколении, прошедшем через войну.

Организаторы мероприятия предлагают всем присоединиться к международной общественной акции, в ходе которой все желающие проходят по улице праздничным шествием, держа в руках фотографии своих родственников, друзей, однополчан, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, трудились в тылу, боролись за жизнь в концлагерях.

Как сообщили в российском Центре науки и культуры в Душанбе «Россотрудничество», они готовы помочь в подготовке портретов. Строгих стандартов оформления портретов, с которыми пройдут участники шествия, нет. Главное — фотография ветерана, его имя и фамилия, а также звание (если известно).

С просьбой подготовить фотографии родных и близких, воевавших в годы ВОВ против фашистской Германии в «Россотрудничество» уже обратились около 20 человек.

В прошлогодней акции «Бессмертный полк», которая проводилась в Душанбе впервые, приняли участие свыше 100 человек. Тогда акция прошла на площад Победы, где установлен один из символов Великой Победы - танк ИС-2. В этом году планируется провести акцию на государственном уровне.

Во Второй мировой войне участвовало более 300 тысяч таджикистанцев. Треть из них не вернулась с поля боя. 55 фронтовиков были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, в том числе посмертно.