Совершивший в ноябре прошлого года побег из колонии строгого режима города Худжанда заключенный приговорен к пяти годам лишения свободы.

По данным Согдийской прокуратуры, Худжандский горсуд признал беглого заключенного Амонуллохон Носири виновным по статье 365 часть 1 (побег из мест лишения свободы или из-под стражи) УК РТ и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Источник в прокуратуре отметил, что на скамье подсудимых находился также сотрудник колонии строгого режима №3 города Худжанда Даврон Набиджонов, обвиняемый по статье 322 (халатность) УК РТ.

«Суд признал его виновным по данной статье, однако, принимая во внимание его раскаяние, а также тот факт, что он в первый раз совершил преступление, освободил его от уголовного наказания», - отметил источник.

26-летний житель Исфары Амонуллохон Носири совершил побег из Худжандской исправительной колонии строгого режима номер №3/3 вечером 24 ноября 2016 года. Он был задержан спустя два дня сотрудниками ГУИН Минюста РТ по Согдийской области на территории родного Исфаринского района.

Амонуллохон Носири в 2009 году был осужден Согдийским судом за разбой и приговорен к 14 годам лишения свободы. Срок осужденный отбывал в колонии строгого режима.

За последние полгода это был второй побег из Худжанской колонии. Ранее, в ночь на 17 июня 2016 года из колонии пытались бежать заключенные Рамзуллохон Дадохонов, Хабибджон Юсуфов и Мирзозариф Каюмов. Они ранили ножом начальника отдела контроля и воспитания тюрьмы Ёрмамада Алимамадова, который скончался по пути в больницу.

Тогда сообщалось, что заключенные хотели совершить побег, чтобы вступить в террористическую группировку «Исламское государство».

При попытке побега Мирзо Каюмов, 1986 года рождения, осужденный в декабре 2015 года на 14 лет за участие в боевых действиях в Ираке, был убит. Хабибджон Юсупов, 1980 года рождения, уроженец Худжанда, получил ранения и был задержан.

Заключенный, которому удалось сначала бежать, но который позднее был задержан - Рамзуллохон Додохонов, 1988 года рождения, уроженец Исфары, отбывал свой 20-летний срок за участие в боевых действиях в Вазиристане (Пакистан).