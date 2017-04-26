Директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ Сулаймон Султонзода

Министерства и ведомства Таджикистана обязали по итогам каждого года предоставлять антикоррупционному органу подробную оценку коррупционных рисков. Эти поправки внесены в закон «О борьбе против коррупции» сегодня, 26 апреля, на заседании нижней палаты парламента. Заседание прошло на фоне массовых арестов высокопоставленных сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией, которых, по некоторым данным, обвиняют в коррупционных преступлениях.

Директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ Сулаймон Султонзода отметил, что поправки подготовлены в целях приведения закона «О борьбе против коррупции» в соответствие со Стратегией по противодействию коррупции в РТ на 2013-2020 годы, принятой еще в 2013 году.

По его словам, поправки направлены на налаживание механизма анализа коррупционных рисков в государственных органах, учреждениях и организациях.

Султонзода подчеркнул, что уже разработана и действует методология порядка и методики проведения анализа деятельности госструктур на предмет коррупционных рисков.

«Согласно этой методологии, министерства и ведомства обязаны по итогам каждого года предоставлять Агентству по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ подробный отчет об анализе коррупционных рисков», - подчеркнул он.

Султонзода отметил, что в каждом министерстве и ведомстве страны будут созданы группы по оценке коррупционных рисков, в состав которых войдут также представители антикоррупционного ведомства.

Спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров, в свою очередь, отметил высокий уровень коррупции в Таджикистане, отметив, что в основном в коррупционных деяниях замечены чиновники.

Он призвал наладить борьбу против коррупции таким образом, чтобы каждому было понятна неизбежность наказания за коррупционные деяния. «Каждый должен знать, что рано или поздно за совершенные коррупционные деяния ему придется отвечать», - заявил Зухуров.

У Агентства есть секреты?

Между тем, уже после заседания парламента, главу антикоррупционного ведомства обступили журналисты. У всех был один вопрос: «Прокомментируйте аресты ваших сотрудников?».

Султонзода отказался комментировать этот вопрос, сославшись на некую секретность информации. «Это секретно», - заявил он. При этом глава антикоррупционного ведомства не пояснил, о какой секретности идет речь.

В последние дни в Таджикистане были арестованы 17 сотрудников антикоррупционного ведомства. Среди них: бывший заместитель Агентства по борьбе с коррупцией Давлатбек Хайрзода, глава организационно-инспекторского управления антикоррупционного ведомства Джамолиддин Мухамадзода, начальник следственного управления Агентства Фируз Холмуродов, бывший следователь Агентства Фирдавс Ниезбадалов. Еще один из сотрудников антикоррупционного ведомства - Умед Камолов объявлен в розыск.

В самом агентстве «АП» заявили, что все задержанные лица еще до ареста были уволены из органов антикоррупционного ведомства. Причину увольнения в Агентстве не назвали.

По данным источника «АП» в правоохранительных органах все арестованные подозреваются в подделке документов и получении взяток.