Известная таджикская легкоатлетка Гулсара Дадабаева в свое время была одной из лучших у нас в стране. Сейчас она живет и работает в Пермском крае.

Гулсара Дадабева три раза становилась участницей Олимпийских игр в марафоне. При этом если бы она приняла участие в Играх и в четвертый раз, то могла бы претендовать на включение в Книгу рекордов Гиннесса как первая из спортсменок, четырежды выступившая на главных соревнованиях четырехлетия в такой дисциплине как марафон. Сейчас Гулсара Дадабаева живет и работает в городе Кунгур Пермского края (Россия).

- Гулсара Мукимовна, расскажите, о вашем отъезде из Таджикистана.

- Уехала из Таджикистана я в 1998 году, в город Пермь, а через некоторое время перебралась в Кунгур. Изначально отправилась в Россию с целью провести сборы, потренироваться перед очередным стартом. Меня пригласил местный клуб «Радуга». Я влилась в коллектив и решила остаться ещё на пару месяцев. Потом мне предложили работу и предоставили жилье, и я приняла решение остаться жить в небольшом городке в Пермском крае.

Гульсара Дадабаева Фото из архива спортсменки

- Тяжело ли было первое время? С какими трудностями сталкивались?

- Тяжело было очень. Привыкала долго, климат суровый. Хотела много раз уехать обратно, но детей, которые приходили ко мне на тренировку, оставлять не хотелось. При этом меня очень хорошо приняли, сразу попала в сборную края по легкой атлетике. Я долгое время сама тренировалась и совмещала все это с работой наставницей по легкой атлетике. Готовила детей к различным соревнованиям.

- А чем занимаетесь сейчас?

- Сейчас я продолжаю работать тренером. Спорт в моей жизни останется навсегда. Сейчас я уже не выступаю, в основном, сама провожу соревнования.

- Расскажите о своих первых шагах в спорте.

- Я родилась в семье спортсменов: папа - чемпион Таджикистана в лёгком весе по боксу, мама занималась циклическими видами спорта. Тренироваться начала в шесть лет - спортивной гимнастикой в 54-й школе. Выполнила I разряд. Сил было много, решила ещё и лёгкой атлетикой заняться, выиграла на первом чемпионате города 800 м, и мне понравилось бегать на стадионе по резиновой дорожке в шиповках, так и осталась. Бегала две дистанции: 1500 м и 800 м. Очень нравилась дистанция 800 м. Тренировалась у Гайрата Негматова. Подготовка проходила на стадионе «Спартак» и на Центральном стадионе.

- Вы рады тому, как сложилась в целом ваша карьера в спорте? Чего не удалось реализовать?

- Могу отметить, что я всем довольна. Выигрывала различные соревнования не только на уровне республики, но и международные. Завоевывала путевки на Олимпийские игры, выполняя необходимые нормативы. Я три раза участвовала на Играх: в 1996, 2000 и 2004 годах. На момент отъезда из Таджикистана закончила институт Физической культуры, начинала работать тренером. А после отъезда выступала и выигрывала чемпионаты России, Пермского края и другие. В общем, много было соревнований.

- Можете вспомнить тот момент, когда уже решили, что выступать больше не будете?

- Это было в 2008 году. В 33 года я поняла, что больше не хочу бегать. Множество соревнований, подготовка и участие на Олимпиадах – карьера была насыщенной, поэтому решила: «Все, хватит! Буду готовить детей и молодежь».

- Бывает ли у вас ностальгия по Таджикистану?

- Да, конечно. Всегда. Сейчас продолжаю следить ли за развитием событий в таджикском спорте. Хорошо, что есть интернет. Друзья остались в Душанбе. Слежу за достижениями их учеников. Вижу, как улучшилось отношение к спортсменам, какая выдаётся форма сборным командам. Намного вырос уровень. Я вижу прогресс, строятся спортивные объекты, залы, многое сделано для развития. Самое главное - отношение к спортсменам. Главное, было бы где тренироваться и было бы кому их тренировать.

- Если бы не уехали из Таджикистана, как думаете, как все могло бы сложиться?

- Раньше задумывалась об этом. Конечно, если бы не обстоятельства, я бы продолжала свою карьеру и работу тренером в Таджикистане. Думаю, связала бы свой дальнейший род деятельность с легкой атлетикой, тренировала бы ребят и все вместе стремились бы к высоким результатам на мировой арене.

- Какова ваша самая заветная мечта?

- Мечта - иметь свой стадион. Каждое утро поливать газон и нюхать запах резины. Что касается моих планов, то их много. В первую очередь, это подготовка сильных и конкурентоспособных спортсменов на мировом уровне и достижение самых высоких целей.

О ГУЛСАРЕ

Гайрат Негматов, старший тренер сборной Таджикистана по легкой атлетике, наставник Гулсары Дадабаевой:

- Гулсара оставила значительный след в истории легкой атлетики Таджикистана. В первую очередь, она вошла в историю нашего спорта тем, что является единственной женщиной, три раза участвовавшей на Олимпийских играх.

У нее было важное качество, которое отличало Гулсару от многих других спортсменов – она никогда не сходила с дистанции, как бы тяжело ни было. Жара, влажность – ее ничего не останавливало, всегда бежала до конца. Гулсара – участница и призер многих соревнований. Она и на Союзных турнирах выступала успешно, будучи еще юниором, и на Азиатских играх. Тогда она бегала средние и длинные дистанции, а уже потом ее перевели на марафон.

Она становилась призером различных крупных соревнований по марафону, в том числе во Франции, Швеции, Бельгии, выполняла нормативы на Олимпийские игры. В истории спорта независимого Таджикистана – она одна из лучших по результатам. Сейчас у нас чтобы выполнить норматив на Олимпиаду среди женщин практически нет шансов.