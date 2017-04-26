Несмотря на возраст, в ближайшие четыре года она наверняка оккупирует обложки всех ведущих модных изданий. И хотя главный редактор американского Vogue Анна Винтур активно поддерживала кандидатуру Хиллари Клинтон, даже она не сможет не признать: супруга нового президента за время предвыборной кампании продемонстрировала отличный вкус в одежде. Еще бы — ведь за плечами Меланьи работа для таких изданий, как Harper's Bazaar (Болгария), Ocean Drive, In Style Weddings, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair (Италия), а в 2000 году она стала звездой журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В случае избрания Трампа президентом Меланья обещала посвятить себя защите прав женщин и детей. По ее словам, главным приоритетом деятельности должна стать работа над тем, как защитить детей от нападок сверстников в социальных сетях. Насколько ей это удастся, покажет время, а пока любуемся фотографиями самой сексуальной первой леди США в подборке «Газеты.Ru».