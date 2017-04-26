АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

- 26 апреля состоится очередное заседание Совета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана. Начало 10 часов.

- 26 апреля НПО «Молодое поколение Таджикистана» расскажет на пресс-брифинге о запуске проекта «Информационная кампания по использованию ремней безопасности и эко вождению в Душанбе». Брифинг состоится в Хаятт Ридженси. Начало в 16 часов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 АПРЕЛЯ

1966 – В Ташкенте произошло землетрясение, разрушившее центр города.

1986 – Авария на Чернобыльской АЭС, самая тяжелая ядерная катастрофа в мировой истории.

2001 - Состоялась встреча президента РТ Эмомали Рахмона и Генсека ОБСЕ Яна Кубиша. На встрече обсуждались вопросы демократических преобразований в стране.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 АПРЕЛЯ

1935 – Родился доктор искусствоведения, профессор Маннон Рузиев.

1952 – Родился поэт Кувват Давлат.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 АПРЕЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 3-8 тепла, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 18-20 тепла.