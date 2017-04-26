В столичном ресторане «Наврузгох» состоялся первый женский боксерский турнир.

В минувшую субботу, 22 апреля в ресторане «Наврузгох» города Душанбе состоялся женский турнир в рамках проекта Федерации профессионального бокса Таджикистана «Концепция развития женского профессионального бокса в Таджикистане».

В качестве ринг-анонсера спортивного шоу выступил известный радиоведущий Субхон Джалилов, а зрители стали свидетелями ярких поединков с участием таджикских боксеров-девушек. Всего в состязаниях на ринге выступили 6 пар.

Уверенно провела бой известная спортсменка Шоира Зулкайнарова. В весовой категории 58 кг она победила Мадину Гаффорову. В следующем бою Гулфина Урунова (57 кг) взяла верх над Зарнигор Пировой. В весе 50 кг Светлана Веглина победила Хуснорои Сайомудин, а Дильбар Исаева – Шахло Тураеву.

Успешно выступила молодая спортсменка Шахло Рахимова (54 кг), победившая в интересном бою Екатерину Урсову. Гулмира Исроилова в весовой категории свыше 90 кг была сильнее Мадины Умаровой.