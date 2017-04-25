Первый вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид возглавил правительственную Комиссию по обеспечению выполнения международных обязательств в области прав человека. Всего в комиссию входят 18 представителей госорганов республики.

Правительство Таджикистана постановлением, подписанным президентом 1 апреля, образовало Комиссию по обеспечению выполнения международных обязательств в области прав человека. Этим же постановлением утверждено положение комиссии и ее состав.

Комиссия по обеспечению выполнения международных обязательств в области прав человека, образованная в марте 2002 года, и ее положение считается утраченным.

В составе вновь образованной Комиссии входят первые заместители 15 ведомств и министерств, в том числе первый замглавы Госкомитета национальной безопасности, Верховного суда и Генеральной прокуратуры.

В прежнем составе комиссии не было представителя от министерства здравоохранения. В новом составе Минздрав представлен. Зато в этом составе комиссии Омбудсмен представлен в качестве наблюдателя. Уполномоченный по правам человека и Уполномоченный по правам ребенка могут принимать участие на заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса.

Согласно положению Комиссии, представители гражданского общества на заседаниях с правом совещательного голоса имеют право принимать участие с согласия председателя Комиссии. В целях обеспечения широкого участия общественности в работе Комиссии, представительство гражданского общества в работе Комиссии может периодически заменяться.

Комиссия наделена согласно положению такими полномочиями, как координация деятельности заинтересованных органов по выполнению международных обязательств в области прав человека; подготовка национальных докладов о ходе реализации международных договоров и других докладов в сфере прав человека для представления международным организациям, в том числе соответствующим органам ООН; содействие приведению законодательства РТ в соответствие с положениями международных правовых актов в области прав человека, признанных республикой, и другое.