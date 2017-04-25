В субботу, 6 мая, в столице Таджикистана на территории гостиничного комплекса «Хаятт редженси» и ООО «Кохи Навруз» пройдёт фестиваль «Авто-ретро Душанбе». Соответствующее постановление накануне подписал мэр Душанбе Рустам Эмомали.

Пятый фестиваль «Авто-ретро Душанбе» состоится в рамках празднования 72-летия Дня Победы. Он начнётся в 08:00 и завершится в 18:00.

Гости мероприятия смогут увидеть коллекционные раритетные автомобили. При этом на выставке предстанут редкие машины, произведенные как в Советском Союзе, так и США, а также в странах Европы.

Службы пожарной охраны, скорой медицинской помощи и транспорта города получили распоряжение мэра Душанбе обеспечить охрану общественного порядка, безопасность посетителей выставки, а также безопасность дорожного движения во время фестиваля.

Четвёртая выставка эксклюзивных и раритетных автомобилей прошла в честь празднования Дня города Душанбе 24 апреля 2016 года на территории торгового центра «Пойтахт 90».