Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня принял командующего Центральным командованием Соединенных Штатов Америки генерала Джозефа Л. Вотела.
На встрече, как сообщает пресс-служба таджикского лидера, обсуждены нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и США в военной и военно-технической сфере, имеющие общие цели по обеспечению региональной безопасности и стабильности.
Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством военных структур Таджикистана и США в рамках программ «Международная финансовая поддержка», «Глобальная мирная инициатива», «Военное обучение», «Борьба с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков».
Была подчеркнута позитивная деятельность Национального учебного центра по борьбе против терроризма и незаконного оборота наркотических средств в Душанбе.
Эмомали Рахмон и Джозеф Л. Вотел подтвердили готовность и заинтересованность в дальнейшем усилении взаимодействия в этих направлениях, отмечает пресс-служба.
С учетом роста угрозы международного терроризма и экстремизма, активизации организованных преступных группировок, стороны также высказали эффективные предложения по расширению сотрудничества в плане укрепления потенциала пограничных сил Таджикистана на государственной границе с Исламской Республикой Афганистан.
На встрече были обсуждены и другие темы, представляющие взаимный интерес, подчеркивает пресс-служба президента Таджикистана.