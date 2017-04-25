Следствие предъявило обвинение по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга гражданину Таджикистана Содику Ортикову. Об этом сообщил судья, оглашая материалы дела, в Мосгорсуде, где решается вопрос о законности ареста фигуранта, сообщает Интерфакс.

Между тем, адвокат Ортикова заявил в суде о том, что доказательств причастности его подзащитного к теракту в метро Петербурга у следствия не имеется.

«По данному месту жительства, где был обыск и изъято оружие, Ортиков проживал не один, и обнаруженное оружие ему не принадлежит», — сказал защитник.

В свою очередь, Ортиков также заявил о своей невиновности. «Я кормлю семью честным трудом и всегда работал поваром», — сказал он.

Как сообщалось, Басманный суд Москвы 7 апреля отправил Ортикова под стражу до 3 июня. Защита не согласилась с избранной мерой пресечения и просит отменить постановление о его аресте.

По данным следствия, при обыске по месту жительства подозреваемого были изъяты пистолет Макарова, две тротиловые шашки и граната Ф-1. На фигуранта следствие вышло, проверяя телефонные контакты террориста-смертника, уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, который связывался с человеком, звонившим затем Ортикову, говорится в материалах дела.

Подозреваемый заявил о своей полной непричастности к теракту, а найденное на его квартире оружие, по его словам, принадлежит его земляку, который уехал из России.

Ортиков, 1978 года рождения, является гражданином Таджикистана, где и прописан, женат, имеет ребенка, работает поваром в кафе «Лесное» в поселке Лесной городок Одинцовского района Подмосковья.

Зеленщица из того же кафе — гражданка Узбекистана Шохиста Каримова также была арестована по подозрению в причастности к теракту. Вину свою она не признала.

Фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 205 УК РФ (совершение теракта, повлекшего смерть человека) и частью 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ).

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 16 человек (15 пассажиров и один террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было найдено не сработавшее взрывное устройство. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник Джалилов.

Всего по делу арестованы 10 человек (шесть в Санкт-Петербурге и четыре в Москве), в том числе предполагаемый организатор преступления Аброр Азимов, с которым смертник связывался перед осуществлением взрыва, и его старший брат Акрам Азимов.