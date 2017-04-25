АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

- 25 апреля в Галерее современного искусства Таджикистана откроется международная выставка, посвященная Дню города Душанбе. Будет выставлено около 100 картин, ключевой темой которых является изображение жизни Душанбе через свободное абстрактно-реалистичное видение различных состояний столицы. Открытие в 18 часов. Галерея расположена в торговом центре «Ашан» на 4 этаже. Выставка будет работать до 5 мая.

- 25 апреля в Москве продолжатся переговоры по авиасообщению между Россией и Таджикистаном. Тема переговоров прежняя - согласование полетов российской авиакомпании «Ямал» в Таджикистан, из-за которой пострадала таджикская Сомон Эйр, лишившись семи рейсов в Москву.

- 25 апреля в Душанбе в Исмаилитском центре состоится Круглый стол для врачей и специалистов сферы раннего выявления и раннего вмешательства города и четырех регионов Таджикистана – на тему «Развитие системы раннего вмешательства в Республике Таджикистан». Начало в 9 часов

- 25 апреля в Хороге ожидается визит дочери лидера исмаилитов, Ага Хана IV, принцессы Захро.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 АПРЕЛЯ

Всемирный день породненных городов.

1945 - В районе Торгау на Эльбе встретились войска армий СССР и США.

1956 - В СССР отменен закон, карающий тюрьмой за прогулы.

1992 – В центре Душанбе на площади Озоди и Шахидон возникли стихийные митинги.

1996 – Вышел в свет первый частный еженедельник «Чархи гардун».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 АПРЕЛЯ

1900 – Родился государственный деятель Абдурахим Ходжибаев.

1932 – Родился журналист Мусофир Набиев.

1940 – Родился юрист, профессор Саломиддин Шарофов (экс-генеральный прокурор РТ).

1953 – Родился актер театра Шахобиддин Хасанов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 АПРЕЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью 4-9 тепла, днем 17-22 тепла, по востоку ГБАО ночью 2-7 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 15-20 тепла, местами 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 18-20 тепла.