Главный тренер фархорского «Хосилота» Мухаммаджон Хабибуллоев подал в отставку, устав от обещаний властей помочь его клубу.

Неоднократные звонки болельщиков футбольного клуба «Хосилот» заставили нас ознакомиться с проблемами финансирования команды и узнать, как поддерживает футболистов хукумат Фархорского района.

«Хосилот» - одна из лучших команд высшей лиги Таджикистана, обладатель Суперкубка, серебряный призер чемпионата страны. У команды много болельщиков не только в Фархоре или Кулябской зоне, но и по всей республике.

Однако, игроки команды уже пятый месяц не получают зарплату. Финансирование прекратилось.

Чтобы выйти из положения, власти Фархорского района обязали председателей джамоатов и махаллинских комитетов, местных депутатов, имам-хатибов мечетей, чтобы они вели пропаганду футбола среди населения с целью привлечения спонсоров: «Кто как сможет и желает, пусть помогает команде, но обязательно добровольно».

Но при этом председатель района Сулаймон Вализода отмети: «Никогда никого не заставлял, и не буду заставлять, чтобы насильно денег собирали в расчётный счёт «Хосилота».

Более подробно о том, почему ФК «Хосилот» покидает Высшую лигу, читайте в очередном номере газеты «Азия-Плюс», которая выходит в четверг, 27 апреля.