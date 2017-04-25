Один ученик погиб и еще одиннадцать получили ранения в результате взрыва гранаты в школе в Цумадинском районе Дагестана, сообщило МВД республики.

По предварительным данным, в учебное заведение гранату принес один из учеников. Взрыв, по данным ТАСС, произошел в компьютерном классе школы в селении Агвали.

Как рассказал РИА Новости замдиректора школы, гранату в компьютерный класс, где шел урок, бросил один из учеников. Он задержан и доставлен в полицейский участок. «Лайф» со ссылкой на очевидцев сообщает, что гранату бросил ученик шестого класса.

Трое из одиннадцати пострадавших в результате взрыва гранаты находятся в реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщает «Медуза».