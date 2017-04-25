Делегация Таджикистана сегодня вылетит в Москву, где завтра после перерыва продолжатся переговоры по авиасообщению между Россией и Таджикистаном.

По традиции, возглавит таджикскую делегацию на переговорах в Москве 25 апреля заместитель министра транспорта РТ Шерали Ганджалзода.

Тема переговоров прежняя - согласование полетов российской авиакомпании "Ямал" в Таджикистан, из-за которой пострадала таджикская "Сомон Эйр", лишившись семи рейсов в Москву.

13 апреля Таджикистан взял паузу на переговорах с Россией по вопросу авиасообщения. Тогда замглавы Минтранса России Валерий Окулов сообщил, что переговоры возобновятся 22 апреля.

«Пока находимся в паузе… то, о чем они меня проинформировали — то, что они паузу берут на 10 дней», — сообщил замминистра, отвечая на вопрос об итогах переговоров с Таджикистаном.

Россия с 3 апреля ограничила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» из Душанбе в Москву (четыре рейса в неделю) и Худжанда (три рейса в неделю). Как объяснял Минтранс РФ, такая мера была предпринята в ответ на отказ таджикской стороны согласовать заявку российской авиакомпании «Ямал» на осуществление полетов из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Таджикистан.

Таджикистан в ответ на это собирался ввести с 6 апреля ограничения на полеты авиакомпании "ЮТэйр" и "Уральские авиалинии" в республику. Мера должна была коснуться трех рейсов "ЮТэйра" в Худжанд и четырех рейсов "Уральских авиалиний" в Душанбе.

Однако свой ультиматум Минтранс РТ так не осуществил: было принято решение о проведении переговоров. Минтранс России пригласил таджикских коллег на переговоры в Москву.

Разногласия между авиационными властями Таджикистана и России продолжаются еще с прошлого года: таджикская сторона в декабре не дала добро на выполнение российской авиакомпанией «Ямал» полетов из подмосковного аэропорта в Таджикистан, российская сторона в свою очередь ограничила полеты «Сомон Эйр» в российские города.

В ходе январских переговоров стороны договорились, что с началом летнего сезона (26 марта) «Ямал» получит разрешение на полеты в Таджикистан. В связи с этим все ранее введенные ограничения по отношению к «Сомон Эйр» были сняты.

Однако с наступлением летнего сезона Минтранс Таджикистана предложил авиакомпании «Ямал» полеты в Куляб и Курган-Тюбе. Российскую авиакомпанию, которая планировала летать в Душанбе и Худжанд, данное предложение не устроило.

Тогда таджикская сторона согласилась на осуществление полетов «Ямал» в Душанбе и Худжанд по два раза в неделю. Но и это не устроило российскую сторону, которая добивается практически ежедневных рейсов «Ямала» и «Уральских авиалиний» в Душанбе и Худжанд.