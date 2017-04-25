Компания Tcell со своим проектом «Коммуникации Чи Гап» вошла в тройку лучших проектов в 2 номинациях в крупнейшей международной премии Excellence Awards!

Excellence Awards – это премия, которая отмечает самые выдающиеся достижения крупнейших международных компаний в области коммуникаций (PR, маркетинг и реклама). Премия проводится по 5 континентам (Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Латинская Америка и Северная Америка).

Tcell в этом году принял участие в премии Азиатско-Тихоокеанском региона (Asian-Pacific Excellence Awards), на которую было отправлено более 2500 заявок! Проект Tcell «Коммуникации в продвижении национального приложения Чи Гап» стал одним из лучших в двух категориях – «Телекоммуникации» и «Мультиканальные коммуникации», наряду с такими крупными компаниями, как Globe Telecom, Etisalat, PwC и Baxter.

Первое таджикское мобильное приложение для общения «Чи Гап» было официально запущено 13 апреля 2015 года, и недавно исполнилось 2 года функционированию приложения. «Чи Гап» – приложение, которое создает необходимый «мостик» для общения между всеми нашими соотечественниками, которые находятся в трудовой миграции в России, учатся или живут за границей, сближает и объединяет родных и близких людей. Приложение «Чи Гап» позволяет миллионам пользователей всегда оставаться онлайн, обмениваться сообщениями и совершать голосовые и видео звонки на любой номер мобильного телефона, или звонить на стационарные телефоны в Таджикистане. Уникальность приложения состоит в том, что интерфейс разработан в том числе и на таджикском языке, что облегчает его использование нашими соотечественниками. В качестве «смайликов» и «иконок» приложение использует национальные символы и мотивы.

В течение всего времени существования, приложение находится в процессе постоянного совершенствования – в него вносятся новые функции, которые удобны и необходимы пользователям.

В премии была отмечена проведенная работа в коммуникациях при продвижении приложения. Tcell задействовал множество каналов коммуникации: онлайн, оффлайн, в пределах Таджикистана и за рубежом, общим числом было проведено 23 полноценных кампании. Начиная с разных регионов Таджикистана, Tcell помогал людям, покидающим Родину, узнавать о возможностях быть на связи с родными, используя «Чи Гап». В 39 Центрах обслуживания абонентов компании по всей стране, были открыты специальные «уголки мигранта», где люди могли получить правовую и справочную информацию о миграции, а также установить и протестировать «Чи Гап». Весь «путь» мигрантов сопровождала важная и нужная информация о «Чи Гап». В нескольких крупных городах России, были проведены концерты с участием звезд таджикской эстрады для соотечественников, где также можно было узнать и установить приложение.

Для приложения «Чи Гап» также создан отдельный сайт для удобства пользователей - www.chigap.tj. На сегодняшний день, приложение было скачано более 300 000 раз и помогает людям оставаться на связи с теми, кто им важен и дорог.

В премии также принимали участия глобальные мировые компании: Samsung, Airbnb, Ford Motor, Warner Bros. Pictures, Nestle, Procter & Gamble, Mastercard, Save the Children, Visa. Жюри представляли крупнейшие специалисты таких компаний, как Microsoft, L’Oréal, Telstra, Porsche, Sony, UNICEF.

Это не первый раз, когда компания Tcell получает признание на международном уровне в области маркетинга и PR. В ноябре и декабре 2016 года проект «Открытые форумы» от Tcell получил две крупные международные награды: «Лучшее образовательное мероприятие» премии EACA (Event Awards Central Asia) и «Лучший социальный проект» премии Global Event Awards. Тогда, проект «Открытые форумы» был признан одним из лучших среди 84 проектов из 11 стран, заявленных на конкурс. Проект «Интернет для всех» от Tcell, также занял первое призовое место в категории «Лучшее маркетинговое мероприятие» премии EACA в 2016 году.

Tcell – ближе, чем когда-либо!