Аресты в России мигрантов из Центральной Азии по подозрению в терроризме и ситуация, сложившаяся вокруг, вызывают тревогу экспертов, правозащитников и гражданского общества.

В последние дни в России были зарегистрировано несколько случаев арестов мигрантов из Центральной Азии по подозрению в терроризме и экстремизме. Толчком для действий российских спецслужб послужил теракт в метро Санкт-Петербурга, в организации которого обвиняют граждан Кыргызстана.

Если Акбаржон Джалилов, который официально объявлен главным подозреваемым в совершении теракта в петербургском метро 3 апреля, действительно окажется виновным, и это будет однозначно доказано, это будет первый случай, когда в роли террориста-смертника в России выступил уроженец Центральной Азии.

Тем временем, в СМИ России, по мнению некоторых экспертов, набирает обороты кампания, что все выходцы из Центральной Азии, приехавшие в Россию на заработки, несут угрозу безопасности россиянам. Много вопросов вызывают и обоснованность некоторых обвинений.

Все это порождает много вопросов у правозащитников и наблюдателей. На днях в сети было опубликовано обращение представителей гражданского общества стран ЦА и России к руководству РФ и стран Центральной Азии. В нем, в частности, российских политиков и чиновников призывают «воздерживаться от безответственных заявлений, тиражируемых СМИ и сеющих национальную, расовую и религиозную вражду в российском обществе и среди граждан стран партнеров по СНГ и назначающих бесправного и запуганного трудового мигранта коллективным виновным за коррупцию и непрофессионализм в своих рядах».

Мы попросили двух российских экспертов прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Сергей Абашин, российский историк, антрополог:

- Мне сложно сказать об обоснованности арестов, так как мы не знакомы с материалами расследования, а имеем дело только с информацией в СМИ. Если оценивать последнюю, то она выглядит сейчас очень противоречивой, неубедительной и манипулятивной. Создаётся общее впечатление, что следователи хотят сконструировать из мигрантов "террористическое подполье".

Он допустил, что предполагаемый смертник Акбарджон Джалилов действительно сознательно совершил теракт.

- Вполне возможно, он был не одиночкой, а кто-то помогал ему, но пока мы видим больше пиар спецслужб и уже готовое обвинение, но не факты, которые бы об этом однозначно свидетельствовали. Этот пропагандистский характер освещения расследования меня пугает и беспокоит. Не хотелось бы, чтобы расследование принимало характер пиар-кампании, например, для поднятия рейтингов спецслужб и власти в выборный период. Не хотелось бы, чтобы теракты использовались для принятия каких-то новых репрессивных законов как в отношении иностранных, так и российских граждан. И ещё не хотелось бы, чтобы теракт интерпретировался чиновниками и экспертами в том смысле, что мигранты из Средней Азии вообще несут какую-то опасность. Умение власти и аналитики должно состоять в том, чтобы отделять преступления от текущей конъюнктуры, политических интересов, ксенофобии и мигрантофобии.

Аркадий Дубнов, эксперт по странам СНГ:

- Мигрантофобия в Ро ссии сегодня неизбежна. Она, как антисемитизм, находится здесь в спящем состоянии и стоит даже чиркнуть небольшой спичке в виде какого-нибудь инцидента, где виноватым назовут именно еврея, достаточно будет небольшого дуновения ветра в правильном направлении, которое обеспечит согласный кивок начальства и быстрый интернет, мол, мешать не станем, как может вспыхнуть погромный пожар.

Причина всегда одна и та же - нужен виноватый в твоих бедах и несчастьях. Веками, и не только в России такими козлами отпущения были евреи... Сегодня и не только в России виноваты чужие, в Европе - мигранты из Северной Африки и Ближнего Востока, а здесь - из Средней Азии.

Не было бы теракта в Питере, случился бы другой повод, чтобы добиться одобрения напуганного террором населения на новые преследования и антиконституционные ужесточения режима в интересах сохранения власти. Так было после нападения боевиков на школу в Беслане в 2004-м, когда Путин в качестве панацеи от террора отменил прямые выборы губернаторов.

Так происходит и сейчас, когда власть при подаче самого гаранта Конституции нашла лазейки для антиконституционного лишения гражданства выходцев из Средней Азии, обвиненных в причастности к терроризму. Не дожидаясь даже судебного расследования такой причастности.

Суды уже начали приводить в исполнение это указание, первым стал районный суд в Питере, лишив посмертно российского гражданства названного также без судебного решения террористом-смертником 22-летнего Джалилова, якобы устроившего взрыв в питерском метро. Этот прецедент станет массовым, и основанием для лишения гражданства станут, в частности, обвинения в приобретении гражданства за взятку. Можно не сомневаться, что такой инструмент "борьбы с терроризмом" найдет понимание у населения, которому нужно предложить быстрые и шумные решения. Это же гораздо легче, чем наладить оперативную работу среди мигрантов, создать агентурную сеть, то есть, заниматься системной профилактической работой, которая внешне незаметна, но гораздо более эффективна, чем показательная порка мигрантов.

Разумеется, в среде среднеазиатских мигрантов в России действительно идет вербовка боевиков для отправки в ряды запрещенного в РФ ИГ, не исключено, что и для подготовки терактов внутри страны. Однако, если доказательства этого будут фабриковаться и откровенно фальсифицироваться так, как это происходит в деле по взрыву в питерском метро (фейковое задержание в Подмосковье тайно выкраденного в Киргизии одного фигуранта дела, насильственное втирание детонатора в волосяной покров и модмышечные впадины другой фигурантки, чтобы получить генетический материал на подброшенных вещдоках), то это приведет к обратному результату, взрывному росту ненависти мигрантов к российским властям. И соответственно, к новым терактам...

Россия вступила в предвыборный год, в марте 2018-го россиянам почти наверняка снова будет предложен Путин в качестве лидера до 2024-го. Чтобы его победа была безусловной, ему нужна абсолютная поддержка, как в 1999-м, когда он террористов обещал "мочить в сортире".

Это очень понравилось избирателям. Вот и мочит уже почти 18 лет...