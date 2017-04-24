К такому решению подтолкнул совершенный ранее побег из СИЗО-5, когда обвиняемый в попытке продажи наркотиков гражданин Таджикистана выдал себя за находившегося с ним в камере соотечественника, пишет ТАСС.

Пресс-служба УФСИН по Москве проинформировала о введении биометрики во всех шести действующих в Москве следственных изоляторах. Теперь сотрудники смогут опознавать заключенных и устанавливать их личность по отпечаткам пальцев. Причем, в пяти СИЗО была установлена система «Папилон» для опознавания по отпечаткам, а в крупнейшем столичном изоляторе – СИЗО-4 оборудовали «Синергет», который проводит опознание не только по отпечаткам, но и по фотовидеоидентификации лица.

В УФСИН отметили, что данные нововведения позволят минимизировать вероятность побега заключенного при помощи подмены и избежать ошибочной выдачи подозреваемых, сужденных и обвиняемых конвою.

"При поступлении в СИЗО создается дактилокарта человека, которая включает в себя отпечатки пальцев и ладоней, фотоизображение внешности и особых примет, словесное описание внешности, после чего система позволяет устанавливать личность по отпечаткам пальцев, когда человек покидает следственный изолятор", - рассказали в пресс- службе. "Использование биометрической системы идентификации личности исключает вероятность совершения заключенными побегов путем подмены, а также ошибочной выдачи подозреваемых, обвиняемых и осужденных конвойным службам", - уверены в УФСИН.

Начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз сообщил, что к решению оборудовать СИЗО автоматическими системами опознания подтолкнул совершенный 13 января прошлого года побег из СИЗО-5. 25-летний обвиняемый в попытке продажи наркотиков гражданин Таджикистана Маруф Одинаев выдал себя за находившегося с ним в камере соотечественника, которого в тот день должны были освободить, получил в дежурной части его документы и вышел на свободу. Вскрылся побег, лишь когда его земляк, оставшийся в камере, потребовал выпустить его домой. Спустя три дня оперативники УФСИН задержали беглеца в Подмосковье и вернули в СИЗО. Под стражу по подозрению в соучастии в организации побега попал и его освободившийся земляк.

На 1 апреля в московских СИЗО находилось 10 тысяч 829 человек. 33% среди сидельцев столичных СИЗО составляют приезжие из других регионов и примерно 30% - иностранцы, в основном из стран ближнего зарубежья.