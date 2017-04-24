Главный тренер фархорского «Хосилота» Мухаммаджон Хабибуллоев в воскресенье подал в отставку, сразу же после матча седьмого тура чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги между душанбинским ЦСКА «Памир» и фархорским «Хосилотом», который окончился со счетом 0:1.

Это первая отставка главного тренера команды высшей лиги в нынешнем сезоне. Сам Мухаммаджон Хабибуллоев сказал 23 апреля в беседе с Радио Озоди, что подал в отставку из-за финансовых проблем.

«Я еще ранее хотел оставить пост главного тренера. Но мне постоянно обещали, что ситуация улучшится, но ничего не менялось. Сегодня появилась возможность объявить о своем решении», - сказал он.

По словам Хабибуллоева, свыше четырех месяцев члены команды «Хосилот» не получали заработной платы, и именно по этой причине команду покинули ключевые игроки Иброхим Рабимов, Ойбек Абдугаффоров и узбекский легионер Сайриддин Гаффоров. На сегодняшний день, продолжил главный тренер, в составе команды осталось 12 основных игроков.

«Клуб нуждается в финансовой поддержке. В прошлом году всестороннюю помощь нам оказывал экс-председатель Фархорского района, однако нынешнее руководство района оставило без внимания просьбы команды и наших болельщиков», - рассказал Хабибуллоев.

«Хосилот» повторил участь других клубов – кулябского «Равшана», истаравшанского «Далерона» и вахдатского «Хайра», которые из-за финансовых проблем распрощались с Высшей лигой.

Пока что руководство Фархорского района, как, впрочем, и Федерация футбола Таджикистана, никак не прокомментировали ситуацию с клубом «Хосилот и его дальнейшую судьбу.

​Команда «Хосилот» под руководством тренера Мухаммаджона Хабибуллоева впервые в этом году представляла Таджикистан на предварительном раунде Кубка АФК-2017.

4 марта этого года фархорская команда стала обладателем Суперкубка Таджикистана, одержав победу над душанбинским «Истиклолом» со счетом 2:1.

«Хосилот» лидировал в первом туре чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги, но после ряда поражений в трех матчах – гиссарским «Баркчи» (1:2), душанбинским «Истиклолом» (2:8) и душанбинским ЦСКА «Памир» (0:1) опустился в турнирной таблице на 4-е место.