23 апреля пройдет первый тур президентских выборов во Франции. Социологические опросы показывают, что имя президента, вероятнее всего, станет известно лишь по результатам второго тура.

​Cамые популярные кандидаты на пост главы государства — лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, скандал вокруг которого набирает обороты, бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и бывший министр национального образования Франции Бенуа Амон.

Безоговорочного лидера предвыборной кампании нет, шансы пройти во второй тур есть у пяти кандидатов из одиннадцати. О фаворитах президентской гонки — в видеообзоре РБК.