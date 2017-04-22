Молодежная сборная Таджикистана (U-19) в отборочном турнире чемпионата Азии-2018 в группе «В» встретится со сборными Узбекистана, Бангладеш, Шри-Ланки и Мальдив. Таковы итоги жеребьевки в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Отборочный турнир ЧА-2018 с участием молодежных сборных Таджикистана, Узбекистана, Бангладеш, Шри-Ланки и Мальдив пройдет в нашей стране с 31 октября по 8 ноября.

В отборочном турнире примут участие 43 команды в двух зонах – Западной (22) и Восточной (21). По итогам жеребьевки были образованы 10 групп.

В финальную часть чемпионата Азии-2018 среди молодежных сборных до 19 лет выйдут победители 10 групп и 5 команд, занявшие вторые места в своих группах с наилучшими показателями.

Итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата Азии-2018 среди молодежных сборных до 19 лет:

Западная зона

Группа «А»: Бахрейн, ОАЭ, Оман, Непал, Кыргызстан (хозяин).

Группа «B»: Узбекистан, ТАДЖИКИСТАН (хозяин), Бангладеш, Шри-Ланка, Мальдивы.

Группа «С»: Ирак, Катар (хозяин), Ливан, Афганистан.

Группа «D»: Саудовская Аравия (хозяйка), Йемен, Туркменистан, Индия.

Группа «E»: Иран (хозяин), Палестина, Иордания, Сирия.

Восточная зона

Группа «F»: Южная Корея (хозяйка), Малайзия, Восточный Тимор, Бруней, Индонезия.

Группа «G»: Китай, Мьянма, Филиппины, Камбоджа (хозяйка).

Группа «H»: Вьетнам, Лаос, Китайский Тайбэй, Макао.

Группа «I»: Япония, Таиланд, Сингапур, Монголия (хозяйка).

Группа «J»: Австралия, КНДР, Гонконг, Северные Марианские острова