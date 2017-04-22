В пятницу на территории города Мазари-Шариф, административного центра северной провинции Балх, нападению боевиков подверглась база Афганской национальной армии. В результате нападения талибов на военную базу погибли и получили ранения 140 солдат.

Нападавшие, в целях маскировки переодетые в военную форму, приблизились к базе на двух автомобилях. В то время, когда военнослужащие совершали намаз, один из злоумышленников взорвал себя у ворот здания. За этим последовало нападение остальных боевиков, пишет Афганистан.ру.

Министерство обороны Афганистана сообщило, что шестеро боевиков прибыли в воинскую часть на двух армейских джипах и были одеты в военную форму. Охранникам они заявили, что везут раненых. Затем талибы совершили нападение, когда военнослужащие покидали мечеть после пятничной молитвы. Пятерых преступников удалось задержать, один убит.

Как передаёт информационное агентство «Пажвок» со ссылкой на источник из правоохранительных органов, в результате атаки погибли не менее 8 служащих АНА, ещё 15 военных получили ранения.

Как сообщает Reuters, число погибших в результате атаки боевиков движения «Талибан» на военную базу в Афганистане достигло 140 человек. Отмечается, что погибших может быть больше. Рост числа жертв связан с тяжелыми ранениями.

Тем не менее, Минобороны Афганистана сообщает об одном погибшем и пяти раненых солдатах, также упоминая о том, что одного несостоявшегося смертника удалось задержать живым.

Ответственность за нападение на военную базу взяли на себя представители движения «Талибан», связавшиеся с прессой по электронной почте из неизвестного местоположения.

Евроньюс отмечает, что наблюдатели говорят об активизации талибов в восточных и южных афганских провинциях (Логаре, Нангархаре, Гильменде), а также на севере страны (в Кундузе, Джаузджане и Парване). При этом все чаще полевые командиры и боевики движения присягают на верность террористической группировке ИГИЛ.

На базе в Мазари-Шарифе находятся немецкие и другие иностранные военные, в том числе 70 человек, которые консультируют штаб корпуса в составе многонациональной миссии НАТО. По последним данным, они не пострадали.

МИД ФРГ осудил нападение. В распространённом заявлении ведомства говорится, что “многие жертвы были застигнуты врасплох, поскольку находились в мечети во время совершения пятничной молитвы и не имели

возможности обороняться”.