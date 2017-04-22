АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22-23 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

- 22 апреля в Душанбе состоится первый женский боксерский турнир под лозунгом – «Наравне с сильными мужчинами». Турнир, состоящий из шести боев, пройдет в ресторане «Наврузгох». Начало в 14 часов

- 22 апреля в Душанбинском амфитеатре состоится концерт «Дорогая страна» (Диёри Арджманд). Концерт посвящен Году молодежи Таджикистана. Начало в 18 часов

- 23 апреля состоится матч между «Реалом» и «Барселоной». Трансляция матча будет вестись в кинотеатре «Навруз». Начало в 23:45

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 АПРЕЛЯ

Всемирный день Земли.

1931 - Введен в эксплуатацию Душанбинский винзавод - первый на юге Таджикистана.

1957 –Введена в эксплуатацию первая Душанбинская ТЭЦ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 АПРЕЛЯ

Всемирный день книги и защиты авторского права.

1929 – В СССР принят первый пятилетний план развития народного хозяйства.

1958 - Открытие Первого съезда художников Таджикистана.

1985 – Состоялся Апрельский Пленум ЦК КПСС, взявший курс на перестройку.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 АПРЕЛЯ

1910 – Родился народный гафиз Таджикистана Ахмадулло Абдуллоев.

1947 – Родился композитор Абдурахмон Тошматов.

1961 – Родился композитор Пайрав Мародасейнов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 АПРЕЛЯ

1913 – Родился Герой Социалистического труда, директор совхоза-техникума им. Куйбышева Курган-Тюбинского района (ныне хозяйство имени Файзали Саидова Бохтарского района Хатлонской области) Юрий Дмитриевич Воронин.

1951 – Родился доктор педагогических наук Махмудчон Бокиев.

1955 – Родился заслуженный работник Таджикистана Абдучаббор Азизов.

1955 – Родился заслуженный актер театра Таджикистана Толибчон Бобоев.

1959 – Родился заслуженный актер Таджикистана Махмадали Аюбов.

1961 – Родился заслуженный актер Таджикистана Курбонали Абдуллоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 АПРЕЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла..

По Хатлонской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь (выше 3000 м небольшой снег). Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, местами до 5-10 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь (выше 3000 м небольшой снег), гроза. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 16-21 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.

ПОГОДЫ НА 23 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 3000 м снег). Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, 17-19 тепла.