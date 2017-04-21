Президент Белоруссии потребовал упростить школьные учебники, чтобы не перегружать детей излишними знаниями.

Александр Лукашенко раскритиковал нынешние учебные программы в Белоруссии за чрезмерно сложные материалы.

В ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию Лукашенко обратил внимание на то, что школьники слишком загружены учебой и не могут заниматься ни спортом, ни музыкой, ни изобразительным искусством, сообщает портал «Наша нива».

При этом, по мнению Лукашенко, усложненный процесс обучения отбивает у детей желание получать знания.

По словам президента, речь идет не только о гуманитарном направлении - «наломали дров и в математике, физике».

«В армию некого брать! Дети во что превратились? Почему они у нас стали горбатыми, сколиоз, склероз и прочее в 15-17 лет? Мы их угробили», - добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии распорядился вдвое ускорить выполнение программы по созданию новых учебных программ и учебников, предложив начинать уроки с 9 утра.

Лукашенко также поинтересовался, решен ли вопрос с рабочими местами 80 тысяч студентов, которые получат дипломы в этом году.

- Нельзя идти на поводу у вузов и позволять им набирать студентов в погоне за какой-то численностью и прибылью. Диплом — удостоверение профессионала, а не проходной билет на всякий случай. Не является ли излишним для Беларуси сегодняшнее число вузов?